Silent Hill 2 и MGS3 в 2024, геймплей Dragon’s Dogma 2, Portal: Revolution, хоррор с Микки Маусом… Ubisoft р...

Silent Hill 2 и MGS3 в 2024, геймплей Dragon’s Dogma 2, Portal: Revolution, хоррор с Микки Маусом…Ubisoft рассказала насколько доступной будет Prince of Persia: The Lost Crown и выкатила системные требования; Микки Маус станет одним из чудовищ в хорроре Infestation: Origins; Riot Games рассказала о своих планах на League of Legends в 2024-м, а также представила трейлер 2-го сезона «Аркейн»; состоялся релиз крупной модификации Portal: Revolution для Portal 2; Хидео Кодзима нагоняет интриги вокруг источник.