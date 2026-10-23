Каждый, кто хоть раз видел, как кошка падает с подоконника и встает, будто ничего не случилось, задавался вопросом: это ловкость, тренировки или какая-то особая кошачья магия? На самом деле за этим феноменом стоит целый ряд факторов, начиная от врожденных рефлексов и заканчивая законами физики.
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