Каждый, кто хоть раз видел, как кошка падает с подоконника и встает, будто ничего не случилось, задавался вопросом: это ловкость, тренировки или какая-то особая кошачья магия? На самом деле за этим феноменом стоит целый ряд факторов, начиная от врожденных рефлексов и заканчивая законами физики.