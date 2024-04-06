Слух: действие Tom Clancy's The Division 3 развернется в Чикаго Испанскому блогеру Manco Army...

Слух: действие Tom Clancy's The Division 3 развернется в ЧикагоИспанскому блогеру Manco Army удалось пообщаться с одним из бывших разработчиков Massive Entertainment, который на правах анонимности, поделился деталями игры Tom Clancy’s The Division 3, разработка которой была официально подтверждена Ubisoft в сентябре 2023-го года.