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Американцы уходят

Американцы уходят

  Среди множественного хора свидетелей слива и сторонников договорняков всё это время раздавался робкий (нет) голос какого-то Роджерса, писавшего, что США устанут и выйдут из войны.

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Комментарии
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Андрей
А может хватит из Зели делать идейного вдохновителя всей этой пропогандийской компании... Может посмотрим на это с другой точки зрения? Ведь по сути против нас сегодня ополчился весь запад - последователи Гитлера! Гитлеру даже не снилось такое, когда страны сами сдаются на милость власть имущих.. Ни кто ведь руководство ЕС не выбирает, их просто назначают по принципу наибольшей русофобии у человека.. Сегодня все страны Европы, в основе своей, это те которые готовы, идти воевать с Россией... При приеме в ЕС никто не спрашивает желание народов, да и об условиях приема тоже никто не откровенничает... А ведь, что бы войти в состав ЕС, например республикам Прибалтики, пришлось отказаться от своей промышленности, энергетики, суверенитета ... И теперь эти народы, лишенные суверенитета и промышленности, добровольно, вместе с семьми едут на работу в Главные регионы Европы. Не нужны теплушки для перевозки людей, концлагеря, охрана, вооруженные силы... Люди добровольно работают на благополучие нового рейха! Последователи Гитлера достигли таких успехов в освоении &quot;новых территорий&quot;, что деятели третьего рейха им бы сегодня позавидовали.. И даже если завтра ВС РФ выйдут на западные границы Украины, то вряд-ли война на этом остановиться! Ведь против нас воюют не несуществующие вооруженные силы Украины, а украинские легионы НАТО или ЧВК НАТО! Ведь не зря руководство Рейха (руководство ЕС) уже запланировала на развитие ВПК вложить 700 млрд-ов евро! И не пора уже опять: Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой С фашистской силой темною, С проклятою ордой!
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