Архангельская область, д. Малые Карелы

в 25 км к югу от Архангельска, на правом берегу реки Северная Двина, находится музей-заповедник деревянного зодчества "Малые Корелы" подобные музеи созданы во многих регионах, уникальность этого - он посвящен особенностям деревянного зодчества русского Севера.