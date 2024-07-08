Архангельская область, д. Малые Карелы

в 25 км к югу от Архангельска, на правом берегу реки Северная Двина, находится музей-заповедник деревянного зодчества "Малые Корелы" подобные музеи созданы во многих регионах, уникальность этого - он посвящен особенностям деревянного зодчества русского Севера.
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