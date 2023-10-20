По словам геймдиректора, появление детективного приключения Pentiment на Switch “в...

По словам геймдиректора, появление детективного приключения Pentiment на Switch “возможно”Возможно, в 2022 году Microsoft выпустила не так уж много заметных игр для Xbox от внутренних студий, но те, кто играл в Pentiment от Obsidian Entertainment, скажут, что в прошлом году под флагом Xbox Game… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.