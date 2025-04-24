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Царьград

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Обыски в Москва-Сити: Похищено 430 млн рублей у экс-главы самарской корпорации

Обыски в Москва-Сити: Похищено 430 млн рублей у экс-главы самарской корпорации

В Москва-Сити проведены обыски в криптообменнике Mosca, задержаны семь человек. Расследование связано с похищением почти полмиллиарда рублей у бывшей главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой, средства были переведены на Украину.

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