Задачу намерены решить специалисты Новосибирского государственного технического университета.В Новосибирске разработают тормозные системы для Ил-114: это турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолёт.
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