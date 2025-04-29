Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, как в юности чудом остался жив

smolensk-i.ru делится выдержками из новой части интервью губернатора Смоленской области Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о своём «чудесном спасении» во времена студенчества, историей из жизни глава региона поделился в эксклюзивном интервью ИА «О чём говорит Смоленск».