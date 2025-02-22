Княгиня Шарлен и Альбер II посетили гала-ужин в Куршевеле

47-летняя княгиня Монако Шарлен вместе с мужем, 66-летним князем Альбером II, посетила гала-ужин, организованный ее благотворительным фондом и посвященный спортивный инициативам.
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