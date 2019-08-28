«Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах?» Запугал своей мощью планету, напечатал своей бумаги, заставил за нее другие народы тебе товары, ресурсы и землю отдавать (гренландские льды и украинский чернозем на очереди).
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