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Вот скажи мне, американец…

Вот скажи мне, американец…

«Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах?» Запугал своей мощью планету, напечатал своей бумаги, заставил за нее другие народы тебе товары, ресурсы и землю отдавать (гренландские льды и украинский чернозем на очереди).

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