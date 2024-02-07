В Южной Корее задержаны руководители криптоплатформы Haru Invest по обвинению в краже $826 000 000

Власти Южной Кореи заявили о задержании трех руководителей криптовалютной платформы Haru Invest по обвинению в краже криптовалют на сумму 1,1 трлн корейских вон (примерно $826 000 000 на момент заявления).
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