Перспективы скорого снижения мировых цен на нефть оценили

Геополитические факторы, включая риски эскалации на Ближнем Востоке и угрозу полномасштабной войны между Израилем и Ираном, будут удерживать цены на эталонную североморскую марку нефти Brent на высоком уровне в течение 1-1,5 месяца.
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