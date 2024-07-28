Статус наукограда для Обнинска продлен до 2040 года

Правительство сохранило статус наукограда для Обнинска. Благодаря этому город продолжит получать федеральное финансирование на сохранение и развитие научно-производственных комплексов и городской инфраструктуры.
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