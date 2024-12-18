В Минтруда напомнили о праве регионов объявить 28 декабря нерабочим днем Ирина ВальковаСогласно заявлению заместителя министра труда и социального развития Дмитрия Платыгина, опубликованному 16 декабря 2024 года, регионы России вправе объявить 28 декабря нерабочим днем.
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