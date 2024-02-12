Организация «Химки-Молжаниново» внесла вклад в очистку района от снега

Управа Молжаниновского района выразила благодарность руководству АО «Химки-Молжаниново» и коллективу организации за достойный вклад в организации работ по очистке от снега территории Молжаниновского района.
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