Activision наконец анонсировала Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 — с кроссплеем, релизом в июле и Палачом Рока из DoomВслед за чередой слухов, утечек и тизеров издатель Activision и разработчики из Iron Galaxy анонсировали Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 — ремейк скейтерских симуляторов Tony Hawk’s Pro Skater 3 и Tony Hawk’s Pro Skater 4.
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