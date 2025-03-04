Activision наконец анонсировала Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 — с кроссплеем, релизом в июле и Палачом Рока из DoomВслед за чередой слухов, утечек и тизеров издатель Activision и разработчики из Iron Galaxy анонсировали Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 — ремейк скейтерских симуляторов Tony Hawk’s Pro Skater 3 и Tony Hawk’s Pro Skater 4.