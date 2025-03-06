Андреасян дал комментарий о скандале в киношколе из-за критики Тарковского

Режиссер объяснил свою позицию, за которую его осудили на мероприятии. Сарик Андреасян Филипп ГончаровРежиссер Сарик Андреасян высказался о скандале, возникшем после его критики советского мастера кино Андрея Тарковского на встрече в Сосковском киноколледже.
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