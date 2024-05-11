Баскетболист Фридзон опубликовал забавное видео с Овечкиным из бара

Бронзовый медалист Олимпийских игр 2012 года по баскетболу Виталий Фридзон встретился с российским нападающим и капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным и в социальных сетях опубликовал видео их посиделок в одном из баров.
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