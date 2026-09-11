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Актуальные комментарии

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Санкционные риски осени

Санкционные риски осени

Чего ждать от европейских политиков Вернувшийся из отпуска европейский политический класс постепенно набирает темп в информационной войне, генерируя все больше и больше сигналов в отношении России.

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