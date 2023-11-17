Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции Alibaba потеряли почти 10% после отказа от выделения облачного бизнеса

Акции Alibaba потеряли почти 10% после отказа от выделения облачного бизнеса

Акции Alibaba в Гонконге упали почти на 10% после того, как компания сообщила, что отказывается (из-за ограничений со стороны США на поставки чипов) от выделения своего облачного бизнеса и проведения его IPO, которое оценивалось в 10 млрд долларов.

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