Военное обозрение

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Ангела Меркель отказывается быть посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Ангела Меркель отказывается быть посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью немецкому журналисту Александру Осангу, что не намерены быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой по урегулированию конфликта на Украине.

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