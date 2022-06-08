Ангела Меркель отказывается быть посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью немецкому журналисту Александру Осангу, что не намерены быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой по урегулированию конфликта на Украине.
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