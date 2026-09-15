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Мировое обозрение

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Суперконтинент Гондвана оказался больше на 16%: его части нашли под современными горами

Суперконтинент Гондвана оказался больше на 16%: его части нашли под современными горами

Геологическая история Земли оказалась заметно масштабнее, чем считалось до сих пор. Международная группа исследователей пересмотрела границы древнего суперконтинента Гондвана и пришла к выводу, что он занимал около 80% всей континентальной суши планеты, а не 64%, как предполагали прежние реконструкции.

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