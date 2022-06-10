Высокая цена на газ разорила крупнейший в Великобритании завод по производству удобрений

Долгое время завод Ince занимался выпуском азотных удобрений. Теперь же, его выпадение из производственной цепочки может привести к сбою в поставках продовольствия островного государства, так как её исчезновение сильно ударит по местным фермерам.
Долгое время завод Ince занимался выпуском азотных удобрений. Теперь же, его выпадение из производственной цепочки может привести к сбою в поставках продовольствия островного государства, так как её исчезновение сильно ударит по местным фермерам.
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