Царьград

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Высокая цена на газ разорила крупнейший в Великобритании завод по производству удобрений

Высокая цена на газ разорила крупнейший в Великобритании завод по производству удобрений

Долгое время завод Ince занимался выпуском азотных удобрений. Теперь же, его выпадение из производственной цепочки может привести к сбою в поставках продовольствия островного государства, так как её исчезновение сильно ударит по местным фермерам.

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