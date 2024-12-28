Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 переписок в мессенджерах, в которых не обошлось без смеха и курьезов

15 переписок в мессенджерах, в которых не обошлось без смеха и курьезов

Ежедневно общаясь в мессенджерах, мы знаем, что переписка не обходится без неожиданностей. Порой диалог набирает непредсказуемый поворот, а ее финал и вовсе вводит в ступор! В этой подборке вы прочтете свежую порцию смс-фрагментов.

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