Сенатор Пушков: заявление Трампа о визите Зеленского в ЮАР говорит само за себя

Удивление президента США Дональда Трампа визитом Владимира Зеленского в ЮАР, который выразил его фразой "какого черта он там делает", является штрихом к отношению американского лидера к украинскому коллеге и говорит само за себя.
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