Экс-ректору университета Орджоникидзе дали 5 лет колонии за мошенничество

Бывшего ректора Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадима Косьянова признали виновным в мошенничестве и назначили 5 лет исправительной колонии общего режима.
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