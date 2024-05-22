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Экс-ректору университета Орджоникидзе дали 5 лет колонии за мошенничество

Экс-ректору университета Орджоникидзе дали 5 лет колонии за мошенничество

Бывшего ректора Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадима Косьянова признали виновным в мошенничестве и назначили 5 лет исправительной колонии общего режима.

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