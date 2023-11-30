15 непредсказуемых и запоминающихся переписок в мессенджерах

Просто переписываясь в мессенджерах, можно узнать что-то новое или увидеть нечто незабываемое, согласны? Например, каких курьезов лучше избегать на рабочем месте, как вести беседу с девушкой или о чем лучше не писать парню.
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