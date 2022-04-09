«Торонто» гарантировал себе 5-е место на Востоке, «Чикаго» финиширует 6-м

«Торонто» после победы над «Хьюстоном» (117:115) гарантировал себе 5-е место в таблице Восточной конференции, «Чикаго» финиширует на 6-й строчке.

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