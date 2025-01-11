В Москве мужчина бросил петарду в окно жилищной инспекции

Мужчина бросил педарду в окно здания жилищной инспекции в Москве. Об этом пишет «Лента.ру». В результате детонации петарды в здании инспекции никто не пострадал, поскольку в комнате, куда попала зажженная пиротехника, никого не было, однако взрывная волна выбила окна.