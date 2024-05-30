В Новороссийске объявлена тревога из-за атаки беспилотников

Глава Новороссийска Андрей Кравченко из-за налета украинских беспилотников в ночь на пятницу, 31 мая, призвал горожан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями, а также не выкладывать в соцсети фото и видео работы ПВО.
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