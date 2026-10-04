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Журнал «Профиль»

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На крупном предприятии под Иркутском ввели масочный режим из-за ситуации с опасной инфекцией

На крупном предприятии под Иркутском ввели масочный режим из-за ситуации с опасной инфекцией

Иркутский алюминиевый завод в Шелехове, городе в 12 километрах от Иркутска, ввел масочный режим как профилактическую меру на фоне ситуации с особо опасной инфекцией.

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