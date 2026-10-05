МФТИ: опасная форма ретинопатии встречается в десятки раз чаще, чем считалось

Исследователи Московского физико-технического института совместно с коллегами из российских научных и медицинских центров выяснили, что KCNV2-ассоциированная ретинопатия – наследственная болезнь, приводящая к нарушению зрения, – встречается в десятки раз чаще, чем считалось ранее на основании клинических данных.