МФТИ: опасная форма ретинопатии встречается в десятки раз чаще, чем считалось

Исследователи Московского физико-технического института совместно с коллегами из российских научных и медицинских центров выяснили, что KCNV2-ассоциированная ретинопатия – наследственная болезнь, приводящая к нарушению зрения, – встречается в десятки раз чаще, чем считалось ранее на основании клинических данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Анна Семенович мо...
- ЮЗ Умеров: на перего...
- Замглавы Пентагон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым