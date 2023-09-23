Alfa Romeo готовит новый электрический суперкар в стиле ретро

Летом 2023 года Alfa Romeo показала модель 33 Stradale — лимитированный суперкар, созданный в ретро-стилистике, итальянским автопроизводителем позиционируется как последний в истории бренда новый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
Летом 2023 года Alfa Romeo показала модель 33 Stradale — лимитированный суперкар, созданный в ретро-стилистике, итальянским автопроизводителем позиционируется как последний в истории бренда новый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
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