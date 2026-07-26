Нефтяной танкер подорвался в Ормузском проливе

В Ормузском проливе произошел подрыв нефтяного танкера — судно натолкнулось на мину. Как уточняет Defa Press, авария случилась с судном, которое не следовало по маршруту, официально обозначенному иранскими властями.
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