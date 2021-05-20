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Как выглядят родители Елизаветы Туктамышевой

Как выглядят родители Елизаветы Туктамышевой

Это сейчас Елизавета Туктамышева — одна из самых популярных фигуристок в мире. А ведь в спорт, по словам самой Лизы, она пришла «по дружбе»: отец фигуристки Сергей работал футбольным тренером и как-то взял девочку с собой в спортивный лагерь.

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