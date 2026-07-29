Минпросвещения подготовило правила проведения школьных линеек

Особое внимание в правилах уделено вопросам безопасности — от пропускного режима и антитеррористической защищенности до создания доступной среды для учеников с ограниченными возможностями здоровья Министерство просвещения России разработало методические указания для школ и вузов по празднованию Дня знаний в 2026 году.