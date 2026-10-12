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Происшествия

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Глава СК России затребовал доклад о расследовании уголовного дела о мошенничестве в столичном фитнес-центре

Глава СК России затребовал доклад о расследовании уголовного дела о мошенничестве в столичном фитнес-центре

В эфире новостной программы на федеральном телеканале вышел сюжет о том, что в Москве перестал функционировать фитнес-центр, в котором перед закрытием продавались абонементы со скидкой, однако после остановки работы обманутым клиентам деньги не вернули.

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