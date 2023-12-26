Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

76 101 подписчик

"Голубые огоньки пусть смотрят только те голубые, кто в них снимается!"

"Голубые огоньки пусть смотрят только те голубые, кто в них снимается!"

Пьеса «Позорище». Акт второй: «Здравствуй, друг!» 56-летний «примадон» жалится Пескову, что его «подставили».

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Комментарии
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ШКИПЕР
Лупоглазый со своей супружницей совсем оху..и. То он Алке руки целует ,теперь этого петуха выгораживает. После выборов Президента погонят его, я так думаю.
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3 час.
николай лейчинский
Вобла решил перед пенделем хлопнуть голубой калиткой ... Покрепче , вдруг  оценит &quot;братия&quot; .
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3 час.
Nik Nik
&quot;И не думайте, что кого-то интересует ваше мнение...&quot; полностью согласен с автором
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47 мин.

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