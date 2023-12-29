Имбирное обертывание: как «растаял» мой живот

Все наверное уже знают о том, что имбирь — отличный жиросжигатель. Он часто используется в составе различных смесей для похудения и жиросжигательных напитков, да и просто добавляется в чай, вызывая улучшение перистальтики, очищение кишечника и ускорение обмена веществ.