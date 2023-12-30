В России назвали условие для продолжения транзита газа через Украину

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал, на что будет опираться Москва при рассмотрении вопроса о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года.
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