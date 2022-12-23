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Андрей Свечников впервые в сезоне остался без очков в 3 матчах подряд. У него 17+12 в 33 играх

Андрей Свечников впервые в сезоне остался без очков в 3 матчах подряд. Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3 ОТ).

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