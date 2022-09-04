Социологи выяснили, что треть людей фотографируют своих питомцев чаще, чем детей

Опрос, проведенный сервисом OnePoll показал, что у трети владельцев домашних животных в телефонах больше фотографий их питомцев, чем детей или других близких людей, а всего средний владелец делает более 400 фотографий своих питомцев каждый год.
Опрос, проведенный сервисом OnePoll показал, что у трети владельцев домашних животных в телефонах больше фотографий их питомцев, чем детей или других близких людей, а всего средний владелец делает более 400 фотографий своих питомцев каждый год.
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