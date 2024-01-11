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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Температура выше нормы ожидается во второй декаде января в Алтайском крае

Температура выше нормы ожидается во второй декаде января в Алтайском крае

В ближайшие дни в регионе будет идти снег, местами поднимутся метели Вторая десятидневка января в Алтайском крае, судя по декадному прогнозу Новосибирского гидрометцентра, выдастся теплее нормы на 1-2 градуса.

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