Температура выше нормы ожидается во второй декаде января в Алтайском крае

В ближайшие дни в регионе будет идти снег, местами поднимутся метели Вторая десятидневка января в Алтайском крае, судя по декадному прогнозу Новосибирского гидрометцентра, выдастся теплее нормы на 1-2 градуса.
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