В «Октябре» прошло открытие Московского еврейского кинофестиваля

24 ноября в киноцентре «Октябрь» стартовал 9-й Московский еврейский кинофестиваль. Фильмом открытия стала оскароносная лента Джонатана Глейзера «Зона интересов»<strong>24 ноября в киноцентре «Октябрь» стартовал 9-й Московский еврейский кинофестиваль.
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