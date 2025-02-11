Из бойцов в бизнесмены: запущен проект «СВОй бизнес» для участников спецоперации и их семей

МОСКВА, 24 января, ФедералПресс. Политическая партия «Единая Россия», «Опора России» и Корпорация МСП объявили о старте федерального проекта «СВОй бизнес», направленного на поддержку участников специальной военной операции и их семей.
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