СЦКК: в Горловке ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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