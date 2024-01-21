Как оценивать эффективность SEO продвижения?

SEO продвижение стало неотъемлемой частью любого успешного онлайн-бизнеса. Все больше компаний и предпринимателей понимают, что поисковая оптимизация сайта является одним из ключевых факторов, влияющих на его видимость в поисковых системах и привлечение целевой аудитории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)