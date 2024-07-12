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Кубань стала одним из лидирующих регионов по сдаче ЕГЭ

Кубань стала одним из лидирующих регионов по сдаче ЕГЭ

Край по показателям уступил лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Татарстану.Школьники Краснодарского края в этом году показали отличный результат по итогам сдачи Единого госэкзамена.

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