Бразилия стала крупнейшим импортером топлива из России

Бразилия активно покупает российское дизельное топливо. По данным «Коммерсанта», в октябре эта страна заметно увеличила импорт российского дизтоплива, несмотря на ограничения на его экспорт, введённые российскими властями.
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